Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более половины россиян низко оценили свои знания в сфере информационных технологий, передает RT со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.
Специалисты центра провели собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что порядка 51% респондентов считают, что могли бы работать в компании выше рангом и получать более привлекательную для них заработную плату при высоких знаниях информационных технологий.
Исследовали также отмечают, что в ходе опроса порядка 33% участников средне оценили свои знания в этой сфере и только 13% опрошенных признались, что имеют высокие навыки. Специалисты подчеркнули, что уровень цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола.
Ранее доцент базовой кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в последнее время наблюдается спрос на вакансии в сферах IT, биотехнологии, маркетинга, сетевых коммуникаций.
Также, по словам специалиста, заметен спрос на традиционные профессии в области продаж и сферы услуг. Иванова-Швец подчеркнула, что по всем этим профессиям публикуется больше всего вакансий.
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