Главред "Морского бюллетеня" Михаил Войтенко умер в Таиланде

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Таиланде ушел из жизни известный российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на таиландских врачей.

"Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной", – сказали в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда.

В одном из районов этой провинции последние 14 лет проживал Войтенко. Он умер на 66-м году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.

Близкие не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело журналиста нашли 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, которые проживают в России.