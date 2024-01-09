Москвичей предупредили о сильном снеге до утра 10 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снег ожидается в Москве до утра среды, 10 января. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Предупреждение будет действовать с 19:00 9 января до 06:00 10 января. Автомобилистов также призвали парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за ветра, снегопада и гололедицы. Период предупреждения – с 21:00 10 января до 21:00 11 января. Местами порывы южного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Самым теплым днем в Москве на текущей неделе станет 11 января. Как уточнила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, температура в четверг будет ниже нормы на 2–3 градуса. В конце рабочей недели – на 12–14 градусов.

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде вечером 9 января