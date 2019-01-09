Ученые заявили о вымирании только что выявленного вида акул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Морские биологи заявили о вымирании нового вида акул, который совсем недавно удалось идентифицировать по нескольким чудом сохранившимся образцам, сообщает "Мир 24".

В руки исследователям попало три особи так называемой "потерянной акуле" или Carcharhinus obsolerus. Один из образцов – заспиртованный эмбрион, найденный еще в 1930-х годах.

Ранее считалось, что это другой вид акулы. Однако ученые по особому строению черепа и нетипичной формы зубов смогли доказать, что это именно Carcharhinus obsolerus.

Известные экземпляры выловили недалеко от Таиланда, Борнео и Вьетнама, что говорит о том, что животное обитало в прибрежных водах западной части Тихого океана.

Но живых представителей вида никто не видел последние 80 лет. Ученые предполагают, что он находится на грани вымирания или уже исчез.

За последние шесть лет биологам удалось выявить около ста новых видов акул, химер и скатов. В 2004 году была обнаружена живая особь борнеоской серой акулы (Carcharhinus borneensis), которая считалась вымершей с 1937 года.

Сейчас биологи изучают ареал обитания "потерянной акулы", чтобы внести ее в Красный список угрожаемых видов.

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