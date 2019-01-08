В Эстонии усыпили белого медведя из России

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В Таллинском зоопарке усыпили белого медведя по имени Норд, подаренного московскими коллегами, сообщает РИА Новости.

По словам директора зоопарка Тийт Маран, на такой шаг пришлось пойти из-за хронической раны на лапе животного, которую не удалось вылечить ветеринарам.

Раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а без него и шансов на выздоровление животного, отметил Маран.

Медведь родился в Австрии в 2001 году. Позже он попал под опеку Московского зоопарка, который в 2019 году подарил его эстонскому зоосаду.