Мокрый снег и гололед ожидаются в Москве 8 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с сильными осадками в виде снега и мокрого снега прогнозируется в Москве в воскресенье, 8 декабря. Местами по городу возможен гололед, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, в Подмосковье – от 1 до 4 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Столичных водителей призвали оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим на фоне снегопада. В частности, необходимо избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности на фоне непогоды. В уборке осадков планируется задействовать роторную и прочую техники, а также средства малой механизации и бригады дворников.