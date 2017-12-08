Москвичей предложили наказывать за незаконную вырубку елок

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В Мосгордуме предложили наказывать за незаконную вырубку елок обязательными работами. С таким предложением выступил замглавы комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев, сообщает Агентство "Москва".

"Может быть стоит подумать о введении бесплатных общественно-полезных работ для лиц, совершивших незаконную вырубку деревьев. Необходимо всегда сохранять баланс в природе", – сказал он. По словам Щибаева, восстанавливать природу нужно "не только рублем, но и своим личным физическим трудом".

Парламентарий также предложил усилить контроль за незаконной торговлей елками. По его мнению, этим должны заниматься профильные департаменты или депутаты местного самоуправления.

Елочные базары столицы в канун Нового года проверят эковолонтеры. Они проверят, нет ли на базарах нарушений, и узнают, как будут утилизировать непроданный товар.

После новогодних праздников в Москве можно будет сдать хвойные деревья на переработку. В столице будет работать 13 пунктов приема с 9 января по 1 марта.