Елочные базары в Москве проверят перед Новым годом

7 декабря, 11:27
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Елочные базары столицы проверят эковолонтеры в канун Нового года, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
По ее словам, базары проинспектируют на наличие нарушений и узнают, как будут утилизировать непроданный товар, сообщает Агентство "Москва".
На улицах города установят 268 елок, уточнил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев. Самые большие из них (25 метров) появятся на Лубянской площади и Воробьевых горах.
Живые хвойные деревья после праздников в Москве можно будет сдать на переработку в 13 пунктов приема. Они начнут работать 9 января и закончат 1 марта.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 22 декабря по 14 января. Его главной темой станут спектакли, поскольку 2018 год в России объявлен Годом театра. На праздничных площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты. Кроме того, на них откроются сноуборд-парк, катки, ледяные горки, тиры и поле для гигантского хоккея.
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