После Нового года в Москве можно будет сдать елки на переработку

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После новогодних праздников в Москве можно будет сдать на переработку живые хвойные деревья. В столице будет работать 13 пунктов приема с 9 января по 1 марта.

Акция по утилизация новогодних елок называется "Елочный круговорот 2018", передает РИА Новости.

На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для естественного разложения, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Таким образом, органические вещества не могут вернуться в почву.‬

После переработки в щепу собранные деревья используют в качестве основы растительного грунта. "Принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений", – подчеркнули в департаменте.‬

Впервые акцию провели в экоцентре на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". В текущем году в ходе акции собрали 565 новогодних деревьев. Щепу из них использовали для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.‬