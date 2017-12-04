После Нового года в Москве можно будет сдать елки на переработку

Фото: Zuma/ТАСС/Bryan Smith
После новогодних праздников в Москве можно будет сдать на переработку живые хвойные деревья. В столице будет работать 13 пунктов приема с 9 января по 1 марта.
Акция по утилизация новогодних елок называется "Елочный круговорот 2018", передает РИА Новости.
На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для естественного разложения, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Таким образом, органические вещества не могут вернуться в почву.
После переработки в щепу собранные деревья используют в качестве основы растительного грунта. "Принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений", – подчеркнули в департаменте.
Впервые акцию провели в экоцентре на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". В текущем году в ходе акции собрали 565 новогодних деревьев. Щепу из них использовали для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.
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