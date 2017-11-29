Особо опасен. Могут ли Деду Морозу запретить вход в детсады

Воспитанники некоторых российских детсадов могут остаться без традиционных утренников с Дедом Морозом. Запрет на волшебников ввели в дошкольных учреждениях Новосибирска, Казани, Кирова и Самары. Нешуточной проблемой уже заинтересовались на федеральном уровне.
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
О странном предновогоднем запрете написала ”МК”. По данным газеты, в Кирове, например, решили избавиться от Дедов Морозов в рамках борьбы с коррупцией. Власти обязали профессиональных артистов, выступающих в детсадах, отчислять около 400 рублей за выступление в одной группе. Согласовывать их шоу будет родительский комитет.
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В Казани по той же причине запретили работу "профессиональных" Дедов Морозов. Теперь играть их смогут только родители ребят, причем предварительно получив справку об отсутствии судимости и разрешение медиков.
В третьем по величине городе России, Новосибирске, руководствовались советами психологов. "Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты", − говорит глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. А вот Снегурочек, по мнению психологов, можно и допустить до работы с дошколятами.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В мэрии Новосибирска поспешили разъяснить ситуацию: никакого официального запрета не было, речь идет только о рекомендациях. В первую очередь власти напомнили, что недопустимы поборы и организация праздников без согласования с родителями. Совет привлечь своих же сотрудников для проведения праздников − всего лишь совет.
Объясниться решили и в кировской администрации. В конце октября власти города утвердили положение о правилах организации праздников, выступлений и съемок в муниципальных детсадах, и ничего о запрете утренников с Дедом Морозом там не было. Власти таким образом борются с тем, что к работе в детсадах привлекают самодеятельных аниматоров.
Однако из-за запрета уже успели заволноваться общественники и чиновники федерального уровня. Глава Центра противодействия коррупции назвал запрет Дедов Морозов бредовым. "Департамент образования должен предусмотреть в бюджете и подписать определенные договоры на обустройство таких праздников, и здесь нет ничего криминального", − отметил он.
В Общественной палате (ОП) уже приготовились привлечь к разбирательствам Минобрнауки. В министерстве осудили случаи запрета традиционных праздничных утренников, отметив при этом, что их проведение должно согласовываться с педагогами и родителями.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В первую очередь забеспокоились Деды Морозы и Снегурочки, для которых это вопрос заработка.
Если родители возьмут на себя волшебные роли, ребенку будет только хуже, уверена "Снегурочка" Ирина Луткина. "Мама должна быть мама, а не так, что сегодня она в образе Снегурочки, завтра в образе снежинки, потом в образе кошки", − объяснила она телеканалу "Москва 24″. А отец, надевая костюм Деда Мороза, может и вовсе потерять репутацию в глазах ребенка. У психолога же совсем другое мнение.
К тому же, по ее словам, многие дети на самом деле понимают, что Деда Мороза не существует. Несмотря на это, они уверены, что подарки получат в любом случае и не важно, кто прячется за бородой Деда Мороза.
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