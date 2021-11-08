Сексолог назвал важный продукт для мужского здоровья

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Отсутствие мяса в рационе мужчин часто негативно влияет на потенцию, заявил в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, часто люди приспосабливают рацион к собственным представлениям о здоровом образе жизни, и, не советуясь со специалистами, иногда лишают свой организм необходимых питательных веществ.

Он призвал мужчин полностью не отказываться от мяса, так как это может привести к половой дисфункции. Он отметил, что недостаток белка в пище влияет на мужское здоровье так же, как курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон.

При этом Кульгавчук подчеркнул, что это не решающий фактор. Он напомнил, что некоторые мужчины имеют "сильную половую конституцию" и сохраняют свои сексуальные возможности даже при наличии неблагоприятных факторов.

"Мясо – ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту – лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы", – отметил специалист.

При этом стоит помнить, что переизбыток мяса приводит к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и отрицательно влияет на эрекцию. Врач рекомендует мужчинам иногда устраивать разгрузочные дни.

Он рекомендует выбирать нежирное, диетическое мясо, например говядину или индейку. Жирные сорта хуже влияют на сосуды.

Академик РАН Дмитрий Пушкарь рассказал, что для мужчины оптимальнее всего будет зачать ребенка через три месяца после болезни. По его словам, коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье. При этом вакцина, отмечает специалист, не дает отрицательного влияния.