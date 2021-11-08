Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве и Петербурге сократился за 11 лет

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За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сократился до 6% в Москве и 8% в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.
Средние зарплатные ожидания женщин выше мужских в позициях финансового аналитика (125 000 рублей у женщин и 120 000 рублей у мужчин), архитектора (105 000 рублей у женщин и 100 000 рублей у мужчин), экономиста (85 000 рублей у женщин и 75 000 рублей у мужчин) и эколога (87 000 рублей у женщин и 85 000 рублей у мужчин.
Согласно данным SuperJob, женщины-архитекторы и экологи просят зарплаты выше рыночного уровня. Разительнее всего отличаются ожидания мужчин и женщин на позиции бизнес-аналитика (170 000 рублей у женщин и 130 000 рублей у мужчин) и программиста 1C (180 000 рублей и 150 000 рублей).
Желаемая зарплата совпадает у мужчин и женщин на позиции риелтора, менеджера по развитию, проектировщика, технолога, PR-менеджера и других. Кроме того, ожидания совпали и в профессии кладовщика, сметчика, маляра-отделочника.
Ранее специалисты "Авито Работы" подготовили список пяти самых высокооплачиваемых вакансий в столице среди офисных и рабочих профессий. Рейтинг платформы возглавила позиция преподавателя английского языка с зарплатой в 175 тысяч рублей. Претендент на эту должность должен иметь сертификат TEFL&TESOL и свободно владеть разговорным английским.
Большинство компаний планирует поднять россиянам зарплаты в следующем году
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