Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта

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Жительница села Исянгулово в Зианчуринском районе Башкортостана выиграла в лотерею пять тонн асфальта.

Как сообщил портал "Башинформ", конкурс проводился среди подписчиков газеты "Зианчуринские зори". Так, Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и выиграла главный приз.

После этого работники дорожного хозяйства района положили асфальт во дворе подписчицы. Организаторы акции рассказали, что также разыгрывался теленок, но не уточнили, кто получил подарок.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал лотереи злом и призвал запретить их проведение. По словам парламентария, лотереи эксплуатируют самые низменные чувства людей.