Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на субботу, 9 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Специалисты подчеркивают, что погода потенциально опасна из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 12:00 субботы до 0:00 воскресенья.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что на предстоящих выходных в Москве ожидается потепление. В воскресенье воздух прогреется до 11 градусов. Вместе с потеплением прогнозируются и небольшие дожди.

В субботу будет облачно, днем – +4... +6, такая же температура ждет москвичей в ночь на воскресенье. В воскресенье – 9-11 градусов тепла. При этом рекордных значений в выходные ждать не стоит, отмечают синоптики.

"Утро": благоприятная погода ждет москвичей в выходные

Накануне специалисты Гидрометцентра заявили, что предстоящая зима будет значительно теплее, чем предыдущие. В течение всех зимних месяцев температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. Для обозначения этой аномалии они предложили ввести новый термин – "вишневая зима".

