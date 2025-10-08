Глава СПЧ Фадеев: фетва о доставке противоречит Конституции России

Фото: depositphotos/w_lenu_nu

Фетва Духовного управления мусульман России, запрещающая курьерам-мусульманам доставлять определенные товары, противоречит Конституции РФ, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в телеграм-канале СПЧ, передает "Газета.ру".

По словам Фадеева, данное решение нарушает как минимум пять статей высшего правового акта страны. Вместе с тем он напомнил, что принцип светского государства, закрепленный в основном законе, не позволяет религиозным организациям брать на себя функции публичной власти.

Более того, документ ограничивает свободное обращение товаров и услуг, ущемляет право граждан на свободный выбор работы и дискриминирует людей по религиозному признаку.

Глава СПЧ выразил опасение, что реализация фетвы может стать причиной разжигания религиозной розни и привести к расколу в обществе, так как она фактически противопоставляет курьеров-мусульман другим гражданам.

Запрет Духовного управления мусульман РФ был выпущен 7 октября. В частности, курьерам-мусульманам запретили перевозку харамных продуктов, включая алкоголь, свинину, фигуры идолов и предметы для азартных игр.

Однако улемы добавили, что курьеры могут перевозить закрытые коробки с неизвестным грузом, куда могут входить запрещенные товары. Согласно нормам ислама, в таком случае умысла в нарушении норм нет. Кроме того, можно перевозить товары с целью утилизации.