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Москва 24

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Общество

08:00

Врач назвала самые опасные способы самолечения

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 призвала не заниматься самолечением, если человек чувствует, что простудился.

Есть мнение, что алкоголь помогает убить микробы. Это, конечно, не так. Никакие микробы мы таким образом не убиваем. Если мы создадим такую концентрацию алкоголя, которая каким-то образом будет обладать антибактериальным действием, это будет крайне опасно для сердца в первую очередь и для мозга.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Специалист также отметила, что вдыхание горячих паров картошки способно спровоцировать дополнительный бронхоспазм и вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, человек рискует получить ожог слизистых, предупреждает врач.

По словам Романенко, чеснок, который в быту используют для лечения насморка, вставляя его в нос, – тоже небезопасная практика.

При любой вирусной инфекции, при простуде слизистая и так воспалена, она уязвима, чувствительна ко всякого рода воздействиям. Чеснок – это дополнительное отрицательное воздействие. Более того, он может вызвать аллергическую реакцию. Так что при любой простуде ничего в нос не засовываем.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

К вредным советам эксперт также отнесла посещение бани и поход в горячий душ при простуде. По словам Романенко, если у человека температура выше 37 градусов, еще большее прогревание организма может нанести вред.

С 4 октября из-за подъема заболеваемости для жителей столицы открылась горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ. Специалисты рассказывают москвичам, где можно привиться, как подготовиться к процедуре, а также отвечают на другие вопросы.

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Медведева Светлана

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