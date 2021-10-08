Врач назвала самые опасные способы самолечения

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 призвала не заниматься самолечением, если человек чувствует, что простудился.
Специалист также отметила, что вдыхание горячих паров картошки способно спровоцировать дополнительный бронхоспазм и вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, человек рискует получить ожог слизистых, предупреждает врач.
По словам Романенко, чеснок, который в быту используют для лечения насморка, вставляя его в нос, – тоже небезопасная практика.
К вредным советам эксперт также отнесла посещение бани и поход в горячий душ при простуде. По словам Романенко, если у человека температура выше 37 градусов, еще большее прогревание организма может нанести вред.
С 4 октября из-за подъема заболеваемости для жителей столицы открылась горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ. Специалисты рассказывают москвичам, где можно привиться, как подготовиться к процедуре, а также отвечают на другие вопросы.
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