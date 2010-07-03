В какие парки пойти на романтическое свидание

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Департамент культуры Москвы и Мосгорпарк рассказали, в каких парках столицы лучше всего устроить романтическое свидание. Создающие настроение беседки, павильоны и ротонды есть в нескольких столичных парках, передает пресс-служба Мосгорпарка.

Беседка влюбленных находится в 100 метрах от площади Семьи в парке 50-летия Октября. Она представляет собой дугообразное сооружение с небольшим павильоном в центре. Здесь часто устраивают свадебные фотосессии. Недалеко от беседки находится "Лабиринт любви", который отлично подходит для романтических прогулок.

В партерной части Парка Горького со стороны Пушкинской набережной есть Ажурная беседка. Она появилась в начале 1950-х годов. Летом здесь устанавливали рояль и устраивали музыкально-поэтические вечера. В 2011 году эту традицию возродили. В 2017 году беседку отреставрировали.

Ротонда 800-летия Москвы есть в Нескучном саду. Она была построена в 1951 году в честь празднования юбилея столицы. На месте ротонды в конце XVIII – начале XIX века находилась усадьба графини Натальи Петровны Голицыной, послужившей прообразом Пушкинской "Пиковой дамы".

Рядом со Вторым Воронцовским прудом находится Китайский сад, посреди которого расположен необычный павильон. Это длинная деревянная галерея, имитирующая традиционный для китайской садовой архитектуры мостик. По периметру Китайский сад обнесен забором и отделен от основной части парка.

В центральной части Измайловского парка находится музыкальная беседка. Это сооружение с коваными перилами и ажурным верхом. В хорошую погоду здесь проходят танцевальные вечера и выступления оркестров.



В Музее-заповеднике "Царицыно" есть павильон "Миловида", построенный в 1803-1804 годах. Он стоит в самой живописной части Царицынского парка, близко к Виноградным воротам. Здание украшают лепнины, барельефы, ажурные розетки под сводами и колоннада. Также в "Царицыне" есть павильон "Нерастанкино". Это небольшая галерея со сквозным проходом и невысоким куполом.

На территории сада "Эрмитаж" рядом с театром "Новая опера" находятся две беседки в английском стиле, которые называются гарден-коттеджами. Их конструкции собраны из литых чугунных элементов: от опорных колон до ажурных ограждающих решеток.

"Романтическая беседка" находится на берегу Нижнего Лианозовского пруда. Она стоит посреди маленькой огороженной площадки в уединенной части парка. Очарование беседки – в ее простоте. С нее открывается вид на мост Влюбленных.

