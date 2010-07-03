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Москва 24

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Общество

10:23

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы – СМИ

общество культура

Фото: ТАСС/Пресс-служба Первого канала

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что актрису выписали несколько дней назад. Предположительно, выписка связана с тем, что родные Заворотнюк решили продолжить лечение в другом медучреждении.

Ранее окружение Заворотнюк попросило прекратить спекуляции вокруг ее здоровья, так как в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья артистки.

Родственники призвали общественность доверять только официальной информации.

В конце сентября дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое. Также она опровергла сообщения о том, что редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир" предложили ей 15 миллионов рублей за участие в съемках.

Заслуженной артистке России диагностировали рак мозга последней стадии. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Дальше ее состояние поддерживалось медикаментозно.

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