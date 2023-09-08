Синоптик спрогнозировал теплые выходные в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Период похолодания в Москве и Московской области подходит к концу, в эти выходные, 9–10 сентября, в регион вновь вернется теплая погода. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, сообщает RT.

По его словам, в субботу, 9 сентября, москвичей и жителей Подмосковья ожидает облачная погода с пояснениями, без дождя. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов, в области – до 15–20 градусов. Ночью температура опустится на 5–7 градусов.

Ильин добавил, что 10 сентября жителям региона стоит ожидать примерно такую же погоду. В ночь на воскресенье столбики термометров будут находиться в пределах от 7 до 9 градусов по Москве, в Подмосковье температура составит от 10 до 12 градусов.

"Днем воздух прогреется до 20–22 градусов, это на два градуса выше климатической нормы. В области ночью – 5–10 градусов, днем – 17–22 градуса. Ветер северный, 3–8 метра в секунду", –резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что ночь с 8 на 9 сентября может стать самой холодной с начала осени. По его словам, ночью атмосферное давление в Московском регионе увеличится, однако вероятность выпадения осадков будет маленькой.

Температура воздуха в столице может опуститься до 8–10 градусов, в спальных районах города – до 4–6 градусов, в Подмосковье она составит около 2 градусов, резюмировал он.



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