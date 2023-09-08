В России могут начать штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках готовится в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, они планируют внести его в ГД. Парламентарии предлагают установить административную ответственность за распространение листовок в почтовых ящиках в том случае, если жильцы на общем собрании не дали разрешения на получение подобной рекламы.

"Пространство внутри подъезда и почтовые ящики – такое же общее имущество жильцов, как стены и крыша дома. При этом действующее законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, а внутри – нет", – считают авторы инициативы.

За нарушение правил депутаты предлагают ввести штраф – для граждан его размер составит от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц – 100–500 тысяч рублей.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что граждане регулярно жалуются на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, и зачастую теряют из-за них важные документы.

Член комитета Сергей Колунов отмечает, что мера призвана сделать жизнь граждан комфортнее. По его словам, люди получают массу бесполезной рекламы, которая иногда оформлена под "заказные письма".

"И если молодежь способна отличить настоящее письмо от рекламного, то пожилые люди не всегда. Инициатива положит этому конец", – заявил депутат.

По его мнению, для фиксации нарушений каждый подъезд должен быть оборудован видеокамерой.

Эксперты отмечают, что подобные меры не обязательно смогут кардинально изменить ситуацию, так как доходы от подобной рекламы намного выше затрат. Кроме того, они считают необходимым применять жесткие меры к заказчикам подобной рекламы, а не к простым исполнителям-доставщикам.

Помимо прочего, эксперты обратили внимание, что разносчикам рекламы, как и самим жителям, будет сложно узнать о решениях собрания, разрешающего получение листовок.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил обязать вещающие в России телеканалы включать графический счетчик обратного отсчета во время рекламной паузы. Он выразил мнение, что данное предложение позволит сделать просмотр телевидения более комфортным для зрителей, а каналы не понесут из-за этого существенные финансовые или организационные затраты.

"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на рекламные листовки в подъездах жилых домов