В Госдуме предложили ввести обратный счетчик минут для рекламы на телевидении

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Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил обязать вещающие в России телеканалы включать графический счетчик обратного отсчета во время рекламной паузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект может внести ряд поправок в Федеральный закон о рекламе, отметил он.

"Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счетчик обратного отсчета времени", – объяснил Чернышов.

Он выразил мнение, что данное предложение позволит сделать просмотр телевидения более комфортным для зрителей, а каналы не понесут из-за этого существенные финансовые или организационные затраты.

"Вас раздражает реклама на телевидении? Меня лично – очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза", – подчеркнул спикер ГД.

Ранее Чернышов вносил в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки россиянам.

Также предполагалось, что после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" необходимо ввести формулировку "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы".



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