Врач рассказала, чем опасен недостаток движения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Недостаток движения может привести к снижению работоспособности, усталости, ухудшению внимания и тревожным расстройствам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
"Если мы будем мало двигаться, мы будем хуже работать, потому что у нас накапливается усталость. Ученые установили, что люди, которые мало двигаются, быстрее устают", – отметила специалист.
Кроме того, недостаток физической активности может привести к ухудшению внимания. В результате человек начинает медленнее соображать, рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
"Когда мы двигаемся, активизируется кровоток и лучше кровоснабжается наш головной мозг. Именно он ответственен за нашу продуктивность, за нашу мозговую активность. Без движения мы не сможем хорошо и продуктивно работать и построить карьеру", – добавила Романенко.
Если заниматься физической активностью хотя бы 10 минут в день, за неделю удастся повысить свой энергетический тонус на 20%, говорит специалист. По словам Романенко, включить ее в свой день можно даже при плотном рабочем графике.
"Иногда мы разговариваем по телефону, у нас есть перерывы на обед. Когда мы разговариваем по телефону, мы ходим. Если есть возможность, то надо выйти из офиса и подняться по лестнице всего на два этажа, это не займет много времени", – советует она.
При ходьбе желательно поднимать ноги выше, маршировать. В этом случае работают передние и задние мышцы бедра, отметила врач.
"Мы работаем над улучшением мышц, над улучшением своего брюшного пресса. Плюс это аэробная нагрузка", – подчеркнула терапевт.
Кроме того, можно не заказывать продукты домой или в офис, а самостоятельно ходить за покупками в магазин. Идеально, если путь будет пролегать через парк, заключила Романенко.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут чувствовать себя бодро в осенний период. По словам врача-терапевта, диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, стоит обратить внимание на пищу с высокой питательной ценностью. Это могут быть сезонные овощи, фрукты, зерновые, мясо, птица, рыба, орехи и авокадо.
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