Психолог рассказал о способах борьбы с тревожностью

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Если тревожность вызывает дискомфорт, то избавиться от нее поможет отказ от вредных привычек, а также снижение эмоциональной уязвимости. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал психолог Михаил Козлов.

"Следует отказаться от алкоголя, больше заниматься спортом, высыпаться, отрегулировать стресс на работе. Неправильный образ жизни и нарушение правил психогигиены могут вызывать тревогу", – объяснил специалист.

При этом он отметил, что бывают два вида тревожности: патологическая, отличающаяся повышенным беспокойством и мнительностью, и временная, которая, будучи обусловленной внешними факторами, длится недолго.

Ранее психолог Михаил Лебедев рассказал, что к развитию тревожных расстройств может привести рутинный образ жизни. По его словам, однообразие заставляет психику включать дополнительные ресурсы и искать в усвоенной человеком информации тревожные моменты и поводы для беспокойства.

