В Госдуме предложили организовать специальные курсы выживания

Фото: Агентство "Москва"

Обязательную подготовку граждан к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций предложил проводить первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Парламентарий уже подготовил запрос на имя главы МЧС Владимира Пучкова, в котором призвал рассмотреть возможность учреждения специализированных центров или учебных заведений для проведения таких курсов. Об этом сообщает RT.

Сухарев пояснил, что в последние несколько месяцев россияне столкнулись с повышенной непредсказуемостью природно-климатических явлений в ряде регионов России. Ураганы и другие катаклизмы унесли уже несколько десятков жизней сограждан в 2017 году. Он привел в пример ливень в Уфе, который "вызвал мощнейший потоп, по оценкам синоптиков, самый сильный за последние 150 лет".

При этом, по словам парламентария, граждане часто оказываются не готовы природным аномалиям. Знаний, которые дают в рамках школьных уроков ОБЖ недостаточно, поэтому необходимы специальные курсы. Они, по мнению депутата, помогут избежать человеческих жертв по незнанию.

Ранее советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий заявил, что погодные аномалии в будущем будут возникать с каждым годом все чаще.

Кроме того, международная команда ученых, в которую входили врачи, демографы, климатологи и представители других научных дисциплин, провела большое исследование – как повлияет изменение климата на здоровье населения Старого света. Сейчас в погодных катаклизмах каждый год погибает около 3000 европейцев. Согласно исследованию, к 2040 году это число вырастет в десять раз, в среднем до 32500 смертей.

Россияне в этом году столкнулись с экстремальными погодными условиями не только на родине. Сбежав от аномального лета на популярные курорты, некоторые туристы оказались в эпицентре пожаров, землетрясений и других катаклизмов. О том, что наснимали путешественники в отпусках, читайте в тексте портала Москва 24.

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