Жителей столичного региона предупредили о грозе, дождях и граде 8–9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение о грозе будет действовать с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. С 09:00 до 21:00 9 августа будет действовать предупреждение о сильном дожде, местами граде и ветре, при грозе порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

Несмотря на это, до конца второй декады августа в Москве и центральных регионах страны сохранится теплая погода, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По его словам, 7 и 8 августа температура воздуха в столице выше климатической нормы на 6,5 градуса. Стало теплее и ночью – на ВДНХ столбики термометров поднялись до 20 градусов. 9 августа во второй половине дня пройдет атмосферный фронт, и жара немного спадет, но в целом все равно будет тепло.

Варакин добавил, что в целом жара спадет в Центральной России в период с 9 по 11 августа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. Со вторника и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.

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