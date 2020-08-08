На телеканале RT вышел новый выпуск проекта "Военкоры"

Фото: youtube.com/c/rtrussian
На телеканале RT вышел пятый выпуск проекта "Военкоры", который был запущен в мае 2020 года. Новая программа рассказывает о войне в Южной Осетии, сообщает RT.
"Военный конфликт в Южной Осетии длился всего пять дней, но успел породить небывалое до той поры количество слухов и фейков в международных СМИ. Была ли российская армия готова к войне? Какие уроки Россия вынесла из этого конфликта?" – сказано в описании программы.
В зоне боевых действий под Цхинвалом работали военкоры Оксана Бойко, Александр Коц, Евгений Поддубный, Вадим Фефилов и Виктор Сокирко. Они вспомнили август 2008-го.
Программа предусматривает, что известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом.
Ранее вышел первый выпуск программы – "Забытые герои", который посвящен теме погибших в горячих точках.
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