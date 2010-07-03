В Москве ввели меры поддержки малого и среднего бизнеса по схеме франчайзинга

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве поддержат развитие франчайзинга. Постановление "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии" приняло правительство Москвы. Подобные меры поддержки вводят в столице впервые.
Ежегодно в столице появляется 30–40 новых франчайзинговых брендов. Чтобы стимулировать предпринимателей к открытию новых предприятий по франшизе и созданию дополнительных рабочих мест, постановление правительства Москвы вводит специальные меры поддержки.
Для открытия нового предприятия московские франчайзи вправе рассчитывать на компенсацию части затрат. Они получат субсидии на компенсацию затрат на покупку оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам.
Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей. Меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего по схеме франчайзинга, в столице вводятся впервые.
Франчайзинг – это одна из наиболее распространенных и перспективных форм деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. По договору франчайзинга крупная компания передает малому или среднему предпринимателю за плату право на ведение определенного вида бизнеса с использованием стандартной бизнес-модели, бренда, товарного знака, технологии и сырья франчайзера.
В основном франчайзинг распространен на рынках потребительских товаров и услуг. Это, в частности, сетевые рестораны, кафе, магазины и так далее.
В прошлом году число московских компаний малого и среднего бизнеса, работающих по франшизе, увеличилось на 19 процентов и достигло 11,5 тысячи предприятий. В компаниях франчайзи работают 220 тысяч человек.
Франчайзи представляют свыше 500 брендов: торговля (48 процентов), общественное питание (23 процента), бытовое обслуживание (11 процентов), услуги для бизнеса (пять процентов), развлечения, путешествия и спорт (четыре процента), образование (три процента), медицина (три процента), обслуживание автомобилей (два процента), строительство (один процент).
Для поддержки предпринимательства в столице создано ГБУ "Малый бизнес Москвы". Учреждение предоставляет бесплатные консультации для всех желающих, проводит обучающие мероприятия – семинары, мастер-классы, тренинги. Получить консультацию можно по телефону, посетив любой из 15 центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись специальным онлайн-сервисом на сайте mbm.ru.
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