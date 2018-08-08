Собянин включил в предвыборную программу развитие электротранспорта

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Москва должна к 2021 году отказаться от закупки автобусов на дизельном топливе и перейти на электробусы. Об этом в ходе обсуждения экологических аспектов своей предвыборной программы с экспертным сообществом заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин.

"Мы вместе с отечественными машиностроителями двигаемся по пути создания отечественного электробуса. И первые электробусы в Москву придут уже осенью. Мы заключили контракт на поставку 200 электробусов", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Собянин назвал электромобили "перспективной историей" и поддержал развитие электрического транспорта, под который в городе создается необходимая инфраструктура.

Планируется, что первые электробусы в Москве выйдут на линию в сентябре. Их оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Полностью на электробусы столица перейдет к 2030 году.