Бортко поделился воспоминаниями о работе с тележурналистом Лещинским

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями о совместной работе с тележурналистом Михаилом Лещинским. Об этом сообщает RT.

"Это соавтор сценария моего фильма "Афганский излом". Я знал его хорошо, был вместе с ним в Афганистане. Я помню его как очень смелого и принципиального человека. Это были очень странные времена, когда о войне не было сказано ни одного слова. Но тем не менее он, насколько это возможно было по первому каналу тогдашнего телевидения, пытался что-то рассказать", – сказал Бортко.

Режиссер добавил, что после просмотра репортажей Лещинского решил снимать кино, и создал "Афганский излом".

Советский и российский журналист Лещинский скончался в ночь на среду, 8 августа, в возрасте 73 лет.

Журналист снимал документальные фильмы и циклы про участников Второй мировой войны и репортажи о войне в Афганистане. Он был ведущим программы "Служу Советскому Союзу", в 1992–1994 руководил военным отделом РГТРК "Останкино" и вел программу "Полигон".