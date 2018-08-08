Бортко поделился воспоминаниями о работе с тележурналистом Лещинским

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями о совместной работе с тележурналистом Михаилом Лещинским. Об этом сообщает RT.
"Это соавтор сценария моего фильма "Афганский излом". Я знал его хорошо, был вместе с ним в Афганистане. Я помню его как очень смелого и принципиального человека. Это были очень странные времена, когда о войне не было сказано ни одного слова. Но тем не менее он, насколько это возможно было по первому каналу тогдашнего телевидения, пытался что-то рассказать", – сказал Бортко.
Режиссер добавил, что после просмотра репортажей Лещинского решил снимать кино, и создал "Афганский излом".
Советский и российский журналист Лещинский скончался в ночь на среду, 8 августа, в возрасте 73 лет.
Журналист снимал документальные фильмы и циклы про участников Второй мировой войны и репортажи о войне в Афганистане. Он был ведущим программы "Служу Советскому Союзу", в 1992–1994 руководил военным отделом РГТРК "Останкино" и вел программу "Полигон".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: