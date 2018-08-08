Скончался военный тележурналист Михаил Лещинский

Советский и российский журналист Михаил Лещинский ушел из жизни в возрасте 73 лет. Лещинский умер в ночь на среду, 8 августа.

"Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане", – говорится в сообщении Союза журналистов России.

Журналист снимал документальные фильмы и многосерийные циклы об истории и судьбах участников Второй Мировой войны, а также репортажи и фильмы о событиях в Афганистане. Там он проработал военным корреспондентом четыре года.

Лещинский был ведущим программы "Служу Советскому Союзу", в 1992–1994 руководил военным отделом РГТРК "Останкино", после этого каждую неделю вел программу "Полигон".

Как отмечается, его репортажи были всегда эмоциональными и не оставляли зрителей равнодушными.

В Союзе журналистов выразили соболезнования родственникам и близким журналиста.