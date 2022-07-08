Эндокринолог назвала обязательные продукты в рационе женщины

Фото: depositphotos/Dream79
Эндокринолог, ведущий специалист клиники "Семейная" Софья Цатурян заявила, что необходимым продуктом в рационе женщины является авокадо. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В авокадо содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамины Е и D, а также витамины группы B. Желательно употреблять по одному плоду в день 3–5 раз в неделю.
Также эксперт уточнила, что женщинам нужно включать в рацион красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.
По словам Цатурян, мясо является основным источником железа. Она уточнила, что этот элемент содержится в том числе в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика.
"Если употреблять эти продукты 2–3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии", – отметила врач.
Женскому организму, уточнила эксперт, необходимы и сложные углеводы, включая необработанные крупы. Одними из наиболее полезных являются гречка, перловка, бурый, серый и коричневый рис.
"Эти крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой. Есть их надо 100–200 граммов ежедневно на завтрак или обед", – рассказала медик.
Рыба же является источником фосфора, витаминов А и D, а молочные продукты – источником кальция и триптофана.
"Сегодня высказываются мнения о том, что молочные продукты не нужно употреблять вечером, поскольку это может вызвать подъем выработки инсулина, но 100 граммов нежирного творога или 20–30 граммов твердого сыра сильно на это не повлияют", – заключила медик.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева предупредила о смертельной опасности кетодиеты.
По словам эксперта, такая диета может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках. Поскольку это низкоуглеводная диета, человек худеет из-за того, что резко убирает высококалорийные продукты вроде выпечки и сладостей, объяснила врач.
"Городской стандарт": авокадо
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: