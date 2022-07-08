Эндокринолог назвала обязательные продукты в рационе женщины

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Эндокринолог, ведущий специалист клиники "Семейная" Софья Цатурян заявила, что необходимым продуктом в рационе женщины является авокадо. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В авокадо содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамины Е и D, а также витамины группы B. Желательно употреблять по одному плоду в день 3–5 раз в неделю.

Также эксперт уточнила, что женщинам нужно включать в рацион красное мясо, жирную рыбу, необработанные крупы и молочные продукты.

По словам Цатурян, мясо является основным источником железа. Она уточнила, что этот элемент содержится в том числе в свиной и говяжьей печени, индейке и мясе кролика.

"Если употреблять эти продукты 2–3 раза в неделю, можно снизить риски развития анемии", – отметила врач.

Женскому организму, уточнила эксперт, необходимы и сложные углеводы, включая необработанные крупы. Одними из наиболее полезных являются гречка, перловка, бурый, серый и коричневый рис.

"Эти крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой. Есть их надо 100–200 граммов ежедневно на завтрак или обед", – рассказала медик.

Рыба же является источником фосфора, витаминов А и D, а молочные продукты – источником кальция и триптофана.

"Сегодня высказываются мнения о том, что молочные продукты не нужно употреблять вечером, поскольку это может вызвать подъем выработки инсулина, но 100 граммов нежирного творога или 20–30 граммов твердого сыра сильно на это не повлияют", – заключила медик.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева предупредила о смертельной опасности кетодиеты.

По словам эксперта, такая диета может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и образованию камней в почках. Поскольку это низкоуглеводная диета, человек худеет из-за того, что резко убирает высококалорийные продукты вроде выпечки и сладостей, объяснила врач.

