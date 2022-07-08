Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила мальчика из Донбасса

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что усыновила мальчика из Донбасса в День семьи, любви и верности.

"Мы сегодня со своей семьей участвуем в торжествах в самом сердце этого праздника, в Муроме. Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник", – заявила она в эфире канала "Россия 24".

По словам Львовой-Беловой, учреждение Дня семьи, любви и верности ярко свидетельствует о том, что российское руководство отдает первостепенное значение внутренней политике, сохранению семейных ценностей, культуры и традиций.

"В современном ритме жизни очень важно иногда замедлиться и вспомнить, для чего мы живем, кого мы любим, кто наш самый близкий. И праздник – хороший способ напомнить семьям и семейным парам, что они есть друг у друга, и провести время вместе", – отметила Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что государство предпринимает значительные усилия для сохранения семьи как института. Так, было восстановлено почетное звание "Мать-героиня", вручается орден "Родительская слава", а также семьям с детьми предоставляются многочисленные льготы и пособия.

Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.

