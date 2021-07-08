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Общество

16:55

Москва онлайн покажет первую свадьбу в "Космосе"

общество Москва онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

9 июля Москва онлайн покажет первые церемонии бракосочетания в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Начнется череда бракосочетаний с влюбленной пары сотрудников "Роскосмоса".

Центр "Космонавтика и авиация" – это легендарное место, история которого началась в 1939 году, когда открылась ВСХВ. Тогда это сооружение носило название "Механизация", в нем выставлялись чудеса сельскохозяйственной техники. В 1954 году павильон приобрел современный вид. С 1967 в нем размещались выставки "Космос" и "Машиностроение". В 2016 году Сергей Собянин объявил о реставрации здания и необходимости создания центра "Космонавтика и авиация". Масштабная реконструкция завершилась в марте 2018 года.

Высота купола павильона составляет 60 метров. Купол венчает пятиконечная звезда, которая раньше находилась на Троицкой башне Московского Кремля. В выставочном зале гости могут увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, а также другие экспонаты.

Чтобы провести церемонию бракосочетания в центре "Космонавтика и авиация", нужно отправить заявление на mos.ru или принести его лично во Дворец бракосочетания на ВДНХ.

Смотрите трансляцию 9 июля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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