В Госдуме оценили возможность возвращения алкоэнергетиков в российские магазины

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью Москве 24 оценил идею снова разрешить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков в России. По словам депутата, это "не полезно и неправильно" при том, что приоритетом в стране является "народосбережение".



"В этом плане любые меры, направленные на повышение алкоголизации населения, не полезны. И они находятся не в русле концепции алкогольной политики страны... В июне президент подписал указ "О стратегии развития здравоохранения в РФ" до 2025 года, где одним из пунктов значится снижение потребления алкоголя до восьми литров на человека", – напомнил парламентарий.

Говорин добавил, что алкоголь в энергетиках "более коварный". Такие напитки употребляют в большем количестве, что повышает риски формирования алкогольной зависимости, пояснил он.





Николай Говорин депутат Госдумы У нас и так рынок завален алкогольной продукцией. В этой ситуации снижение потребления алкоголя среди населения – это снижение алкогольной угрозы для страны.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут снова разрешить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется обсудить на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии.

Запрет ввели с 1 января 2018 года. Исключением стали лишь напитки на экспорт. Необходимость ограничения объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок отрицательно сказывается на здоровье.

Члены ЕЭК же сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Речь идет о договоре от 2014 года. Согласно документу, продукция, соответствующая техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС. Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов, так что в их отношении не должно применяться национальное законодательство.

В Минфине РФ с этим не согласны. Нововведения не противоречат нормам ЕАЭС. В ведомстве также уточнили, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками обсуждался с участием всех государств – членов союза.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что российские ограничения правомерны. В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более существенный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртным не подтвержден крупными исследованиями.