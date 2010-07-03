В Госдуме оценили возможность возвращения алкоэнергетиков в российские магазины

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью Москве 24 оценил идею снова разрешить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков в России. По словам депутата, это "не полезно и неправильно" при том, что приоритетом в стране является "народосбережение".
"В этом плане любые меры, направленные на повышение алкоголизации населения, не полезны. И они находятся не в русле концепции алкогольной политики страны... В июне президент подписал указ "О стратегии развития здравоохранения в РФ" до 2025 года, где одним из пунктов значится снижение потребления алкоголя до восьми литров на человека", – напомнил парламентарий.
Говорин добавил, что алкоголь в энергетиках "более коварный". Такие напитки употребляют в большем количестве, что повышает риски формирования алкогольной зависимости, пояснил он.
Ранее СМИ сообщили, что в России могут снова разрешить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется обсудить на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии.
Запрет ввели с 1 января 2018 года. Исключением стали лишь напитки на экспорт. Необходимость ограничения объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок отрицательно сказывается на здоровье.
Члены ЕЭК же сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Речь идет о договоре от 2014 года. Согласно документу, продукция, соответствующая техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС. Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов, так что в их отношении не должно применяться национальное законодательство.
В Минфине РФ с этим не согласны. Нововведения не противоречат нормам ЕАЭС. В ведомстве также уточнили, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками обсуждался с участием всех государств – членов союза.
Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что российские ограничения правомерны. В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более существенный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртным не подтвержден крупными исследованиями.
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