Дожди и грозы ожидаются в столице в начале недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В начале недели в столице возможны дожди и грозы, сообщает центр погоды "Фобос". Такая погода прогнозируется в первые несколько дней.

При этом температура воздуха поднимется до 23-25 градусов. В то же время со среды москвичей вновь ждет похолодание до 17-19 градусов.

Среднемесячная температура воздуха в столице с начала июля составляет 16,3 градуса, что примерно на три градуса ниже климатической нормы.