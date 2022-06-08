В Москве открылся прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что по решению Сергея Собянина общий грантовый фонд в этом году был увеличен с 400 до 600 миллионов рублей.
"НКО могут участвовать в конкурсе в 12 номинациях, таких как "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Молодежь Москвы", "Городские инновации" и других. Заявочная кампания продлится ровно месяц – с 8 июня до 8 июля", – рассказала Сергунина.
Отмечается, что принять участие в конкурсе могут организации, работающие в столице более 6 месяцев, не имеющие в составе учредителей политических партий, не имеющие долгов по налогам, а также не находящиеся в процессе приостановки деятельности, ликвидации, банкротства или реорганизации.
Ранее Сергунина сообщила, что свыше 2,8 тысячи заявок подали на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Эти премии вручаются каждый год в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, которые учатся в профильных школах и колледжах.
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