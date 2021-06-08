Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко назвал программу молодежной занятости особенно актуальной во время пандемии.
"Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно. Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых, активных и целеустремленных граждан актуален как никогда", – отметил Романенко.
Он напомнил, что по его инициативе прорабатывается механизм выдачи выпускникам высших учебных заведений специального сертификата в 100 тысяч рублей для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за трудоустройство молодого специалиста.
Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, в свою очередь, отметила, что в отдельных регионах страны активно применяются практики по предоставлению льгот работодателю, в случае если он берут на работу молодого специалиста.
"Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придется изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включенных в будущую программу молодёжной занятости", – заявила лидер молодых парламентариев.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в столице нет проблем на рынке труда, уровень безработицы минимален. Он добавил, что те горожане, которые числятся безработными, в итоге либо выбирают наиболее подходящую вакансию, либо и вовсе не выходят на работу по тем или иным причинам.
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