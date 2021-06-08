Еще 2 018 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2 018 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 079 932. В Москве выявлено 3 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

При этом за сутки в больницы с COVID-19 были доставлены 1 552 человека, скончались 62 пациента с положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 9 977 новых случаев COVID-19. При этом в 1 497 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране за период пандемии зарегистрировали 5 145 843 случая COVID-19.

