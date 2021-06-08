В России выявили 9 977 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 9 977 новых случаев COVID-19. При этом в 1 497 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 3 817 случаев, на Санкт-Петербург – 846, на Московскую область – 776, на Нижегородскую область – 163, на Ростовскую область – 155.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 145 843 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания.

За последние сутки в стране скончались 379 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 124 496. За минувшие 24 часа выписаны 8 883 человека, за все время – 4 752 085.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией. Вместе с тем число привитых граждан специалист оценил как неплохое.