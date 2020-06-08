Москвичей призвали соблюдать санитарные требования при посещении храмов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвичей призвали соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при посещении церквей. Об этом в разговоре с Агентством "Москва" заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Хочу отметить, что доступ прихожан в храмы осуществляется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил: все должны быть в масках и перчатках. Перед храмами стоят служители с санитайзерами", – сказала Стебенкова.

Священнослужители следят, чтобы прихожане обрабатывали руки, носили маски и печатки, а если у кого-то их нет, то выдают. Кроме того, на территории храмов необходимо соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 метра между людьми, добавила депутат.

"Конечно, для всех это (открытие храмов. – Прим. ред.) большая радость. День Святой Троицы – важный праздник, это 50-й день после Пасхи, фактически день рождения церкви. Очень радостно, что санитарные службы города пошли навстречу и разрешили отпраздновать этот праздник именно в храмах", – отметила парламентарий.

Стебенкова поблагодарила горожан за ответственное соблюдение правил в период самоизоляции, а также за помощь, которую оказывали москвичи в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что столичные храмы открылись для прихожан с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня.

При посещении храмов необходимо соблюдать санитарную дистанцию. Максимально допустимая вместимость на одного человека составляет четыре квадратных метра площади. При этом верующим запрещено целовать иконы и кресты.

