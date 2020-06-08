Еще 1 633 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 633 пациента выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться", – заявила заммэра. По ее словам, всего число вылечившихся в городе увеличилось до 104 347 человек.
Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Ранее сообщалось, что российские специалисты провели более 13 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки в стране сделали 294 тысячи тестов.
По данным на 7 июня в России выявлено 467 673 случая COVID-19, вылечился 226 731 человек, скончались 5 859.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.
Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.
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