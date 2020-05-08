20 тонн продуктов доставили социальные волонтеры пожилым москвичам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Социальные волонтеры доставили 20 тонн продуктов пожилым москвичам, которые вынуждены оставаться дома из-за режима самоизоляции. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Всего с момента работы волонтерского штаба 1,2 тысячи добровольцев осуществили более 18 тысяч заявок, из них 5,5 тысячи заявок были оформлены на доставку продуктов питания и товаров первой необходимости.
За один раз волонтер может принести не более четырех килограммов продуктов. Чаще всего горожане просят купить молоко, хлеб, картофель, творог, мясо, яблоки. Часто пожилые люди при формировании запроса сообщают, что собираются готовить. Например, просят купить продукты для борща.
"Больше всего мне запомнился день, когда среди ежедневных запросов оказался один от бабушки, в котором стояла пометка, что сегодня ей исполнилось 82 года. Мы загорелись идеей устроить для нее настоящий праздник", – рассказала тимлидер волонтеров в районе Восточное Дегунино Александра Кузнецова.
Она добавила, что, помимо продуктов, она вместе со своей командой прочитали бабушке стихотворение с пожеланиями и приготовили подарок. От такого сюрприза бабушка была в восторге, подчеркнула волонтер.
Работа волонтеров начинается с прохождения инструктажа. Их обучили всему необходимому при общении с изолированными гражданами, в том числе рассказали о правилах бесконтактной передачи продуктов и правильного использования масок.
При себе каждый волонтер имеет специальный бейдж и паспорт РФ, которые они предоставляют для своей идентификации. Все социальные сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками.
Горожанам также следует знать, что волонтеры не заходят в дом/квартиру и знают номер заявки благополучателя. Этот номер они сообщают в начале своего визита. Для того, чтобы получить помощь социальных волонтеров, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09.
Чем занимаются социальные волонтеры
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