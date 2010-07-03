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14:53

До конца года примут стандарт озеленения крыш

общество благоустройство

14:53

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Фото: depositpfoto/ilfede

Государственный стандарт озеленения кровель зданий и их последующей эксплуатации будет принят до конца этого года, заявил президент НИУ МГСУ, член комиссии Мосгордумы по градостроительству Валерий Теличенко.

"Не стоит говорить, что вся Москва "оденется" в зеленые крыши, ведь это очень серьезное и ответственное дело. Не каждое здание будет отвечать всем требованиям. Данный стандарт позволит улучшить городскую среду, сделать ее более комфортной и безопасной. Он будет регулировать все вопросы, связанные с его устройством, эксплуатацией и конструкцией "зеленых" кровель. Необходимо, чтобы данная технология служила во благо всей конструкции здания, защищало от солнца и от негативных воздействий", – сказал он в комментарии Агентству "Москва".

Он отметил, что в многоквартирных домах мало перспектив озеленения крыш, поскольку для этого нужно согласие жителей и коммунальных служб. Если озеленять крыши, то это может подойти в первую очередь для офисных зданий, торговых центров, спорткомплексов, то есть для тех зданий, где есть службы по уходу.

Ранее сообщалось, что началось благоустройство парка в пойме Яузы. Также в Капотне приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда № 5217. На благоустроенных в 2018 году улицах в Москве началась высадка кустарников.

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общество благоустройство

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