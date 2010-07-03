До конца года примут стандарт озеленения крыш

Государственный стандарт озеленения кровель зданий и их последующей эксплуатации будет принят до конца этого года, заявил президент НИУ МГСУ, член комиссии Мосгордумы по градостроительству Валерий Теличенко.
"Не стоит говорить, что вся Москва "оденется" в зеленые крыши, ведь это очень серьезное и ответственное дело. Не каждое здание будет отвечать всем требованиям. Данный стандарт позволит улучшить городскую среду, сделать ее более комфортной и безопасной. Он будет регулировать все вопросы, связанные с его устройством, эксплуатацией и конструкцией "зеленых" кровель. Необходимо, чтобы данная технология служила во благо всей конструкции здания, защищало от солнца и от негативных воздействий", – сказал он в комментарии Агентству "Москва".
Он отметил, что в многоквартирных домах мало перспектив озеленения крыш, поскольку для этого нужно согласие жителей и коммунальных служб. Если озеленять крыши, то это может подойти в первую очередь для офисных зданий, торговых центров, спорткомплексов, то есть для тех зданий, где есть службы по уходу.
Ранее сообщалось, что началось благоустройство парка в пойме Яузы. Также в Капотне приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда № 5217. На благоустроенных в 2018 году улицах в Москве началась высадка кустарников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.