Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

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Последний из прокуроров Нюрнбергского процесса, американский юрист Бенджамин Ференц скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на его сына.

"Умер Бен Ференц, бывший прокурор Нюрнбергского процесса, который добился обвинительных приговоров 22-м командирам нацистских эскадронов смерти", – говорится в сообщении.

В момент суда над нацистскими преступниками Ференцу было 27 лет. Отмечается, что он сыграл одни из ключевых ролей в обеспечении компенсаций людям, пережившим холокост, и в создании Международного уголовного суда в Гааге.



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