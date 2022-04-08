Врач перечислила болезни, вызываемые стрессом и тревожностью

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Регулярный стресс и повышенная тревожность могут спровоцировать развитие опасных сердечно-сосудистых, эндокринных и желудочно-кишечных заболеваний, заявила врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Тюльпина Пятому каналу.

По ее словам, наиболее распространенным расстройством, возникающим на фоне длительного эмоционального напряжения, является гипертония, которая может привести к инфаркту миокарда.

"Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться к этим условиям. Проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, чаще всего это повышение, в каких-то нарушениях ритма, головных болях и так далее", – сказала Тюльпина.

Среди эндокринных нарушений, развивающихся на фоне постоянного стресса, врач назвала патологии щитовидной железы и надпочечников. Кроме того, нервное перенапряжение нередко становится фактором развития гастрита, язвы и эрозии желудка, которые со временем могут перерасти в онкологию.

Также, по словам Тюльпиной, не стоит забывать про негативное влияние повышенной тревожности на иммунную систему, вследствие которого человек становится уязвим для простуд и вирусных заболеваний.

Ранее терапевт стоматологического центра Clinic+ Татьяна Гончарова рассказала, что стоматологи все чаще указывают стресс в качестве причины выпадения зубов. По словам эксперта, хронический стресс вызывает соматическую патологию. В частности, на фоне тревожности возникают осложнения вроде бруксизма – патологического скрежетания зубами во сне.

