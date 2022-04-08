Москва онлайн покажет, как Влад Лисовец читает текст "Тотального диктанта"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

9 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит акция "Тотальный диктант" в Московском планетарии. Текст диктанта прочитает стилист Влад Лисовец.

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих, которая проводится с 2004 года. По традиции мероприятие проходит в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях, кинотеатрах, а текст диктанта читают известные писатели, актеры, музыканты.

В этом году жюри "Тотального диктанта" выбрало Ярославль столицей акции. Именно здесь диктант проведет автор текста – писательница Марина Степнова.

Смотрите прямую трансляцию 9 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.