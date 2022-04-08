Москва онлайн покажет, как Сергей Гармаш читает текст "Тотального диктанта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

9 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит акция "Тотальный диктант" в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС. Здесь текст диктанта прочитает актер театра и кино Сергей Гармаш.

В субботу диктант напишут в 500 населенных пунктах России. Акция будет проходить в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях, кинотеатрах. Участвовать можно очно и в формате онлайн.

Текст прочитают актриса Анна Хилькевич, композитор Виктор Дробыш, певица Анжелика Варум и другие известные люди.

В этом году автором текста для диктанта стала писательница Марина Степнова.

Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах участников после 12 апреля.

Смотрите прямую трансляцию 9 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

