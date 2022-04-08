Москва онлайн покажет, как Сергей Гармаш читает текст "Тотального диктанта"

14:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
9 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит акция "Тотальный диктант" в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС. Здесь текст диктанта прочитает актер театра и кино Сергей Гармаш.
В субботу диктант напишут в 500 населенных пунктах России. Акция будет проходить в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях, кинотеатрах. Участвовать можно очно и в формате онлайн.
Текст прочитают актриса Анна Хилькевич, композитор Виктор Дробыш, певица Анжелика Варум и другие известные люди.
В этом году автором текста для диктанта стала писательница Марина Степнова.
Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах участников после 12 апреля.
Смотрите прямую трансляцию 9 апреля в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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