Стартовала регистрация участников на "Тотальный диктант"

16:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На сайте totaldict.ru стартовала регистрация участников "Тотального диктанта", который пройдет 9 апреля.
Диктант напишут в 500 населенных пунктах России, а за рубежом к проекту присоединятся свыше 100 городов из 40 стран. Написать диктант можно будет в 2 000 очных точках, которые организовали на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев, кинотеатров и других мест. При этом поучаствовать в акции в режиме онлайн можно будет из любой точки мира.
"Текст прочитают филологи и медийные персоны, среди которых – актер Сергей Гармаш, актриса Анна Хилькевич, композитор Виктор Дробыш, певица Анжелика Варум, певица МакSим и многие другие. В Волковском театре Ярославля <...> диктант прочитает автор текста, писательница Марина Степнова", – рассказали организаторы.
Дистанционный формат диктанта предполагает написание текста как на компьютере или смартфоне, так и на бумажном бланке с возможностью самопроверки.
Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах участников после 12 апреля.
В 2022 году столицей "Тотального диктанта" является Ярославль. Данное решение было принято по результатам оценки презентаций городов-претендентов. Таким образом, Ярославль получил особый статус столицы акции на один год.
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