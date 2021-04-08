Джиган арендовал самолет для отдыха в Турции

Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган взял в аренду частный самолет, чтобы полететь на отдых в Турцию. Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото видно, как вся семья музыканта поднимается в лайнер по трапу. На следующих кадрах запечатлены мягкие кожаные кресла, белые скатерти на столах и шампанское в бокалах.

"Ну что, готовы к полетику?" – спросил Джиган у супруги и детей.

В комментариях под постом поклонники восхитились роскошным путешествием Джигана. "Красиво жить не запретишь!", "Детям повезло, конечно". При этом другие пользователи делали предположения, откуда у рэпера средства на аренду целого самолета. "Это все жена его косметикой торгует", "На инфобизнесе заработали", – отметили фолловеры.

Ранее супруга исполнителя Оксана Самойлова объяснила отказ от развода с Джиганом.