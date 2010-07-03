Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во вторник, 9 апреля, в столичном регионе синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.
Согласно прогнозам, в ночь на вторник в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха в городе составит плюс 5–7 градусов, в Подмосковье – 3–8 градусов.
Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха в столице составит плюс 14–16 градусов, по области – 11–16 градусов.
В середине рабочей недели в Москве будет до +17 градусов. Температурный режим на неделе превысит норму. Также синоптики прогнозируют дожди. В среду будет до +16...+17 градусов. Уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.
В четверг-пятницу температура понизится до климатической нормы, резких похолоданий не будет. По ночам в городе тоже будет тепло, в пределах 5 градусов.
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